Le Palais de l'Élysée au XVIIIe siècle, du comte d'Evreux aux Fêtes révolutionnaires

de 16h30 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La conférence portera sur l'histoire de cet édifice emblématique, aujourd'hui le siège du pouvoir républicain, depuis sa construction en 1720 comme hôtel particulier « aux champs » du comte d'Evreux, jusqu'au moment où il est transformé en lieu des fêtes révolutionnaires. Cet édifice, au cours du XVIIIe siècle, a été successivement la luxueuse demeure parisienne de Madame de Pompadour, l'écrin des collections d'art de Nicolas Beaujon, le Garde-Meuble de la Couronne, et enfin l'Élysée de la duchesse de Bourbon, refuge intime après la séparation de son mari. La conférence se penchera sur l'architecture et le décor de l'édifice, notamment sur l'évolution de sa distribution intérieure et du dessin de son jardin au cours des différents propriétaires. Les auteurs : Francesco Guidoboni est architecte, historien de l'art et de l'architecture. Pierre Geffroy est historien de l'architecture, spécialisé dans l'architecture française des XVIIe et XVIIIe siècles.

