Changé Centre socioculturel François Rabelais Changé, Sarthe Le Palais de la reine Centre socioculturel François Rabelais Changé Catégories d’évènement: Changé

Sarthe

Le Palais de la reine Centre socioculturel François Rabelais, 12 octobre 2021, Changé. Le Palais de la reine

Centre socioculturel François Rabelais, le mardi 12 octobre à 20:30

Cette mère tyrannique, et foncièrement égoïste, s’impose au sein du ménage. Le Palais de la Reine, avec humour, nous plonge dans une satire sociale, dans laquelle la bêtise des personnages, quant à leurs choix ou leur ingratitude, prend plaisir à nous mettre mal à l’aise. Un texte écrit par Chantal Thomas, dramaturge et romancière contemporaine. Son oeuvre romanesque a su séduire entre autres le cinéma, avec l’adaptation sur grand écran de ses romans «Les adieux à la Reine» et «L’échange des princesses». _Comédiens_ _Natacha BOUVET et_ _Mickaël TREMBLAY_ _Metteur en scène_ _Pascaline GAUTHIER_

Tarif plein : 10 € / Adhérents : 8 € / Réduit : 6 € / – 12 ans : gratuit

Raymonde, jeune femme en peine d’amour, jette son dévolu sur Patrick et l’épouse. Patrick, jeune homme, un brin décalé, vit depuis toujours sous la coupe impérieuse de sa mère. Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Changé, Sarthe Autres Lieu Centre socioculturel François Rabelais Adresse 1, place Victor Hugo 72560 Changé Ville Changé lieuville Centre socioculturel François Rabelais Changé