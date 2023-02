LE PALAIS DE JUSTICE PORTE DE CLICHY PALAIS DE JUSTICE, 25 février 2023, PARIS.

PALAIS DE JUSTICE PARIS 29-45 AVENUE DE LA PORTE DE CLICHY Paris

Le nouveau palais de justice nous ouvre ses portes !

Avec ses 38 étages, culminant à 160m au-dessus du quartier des Batignolles réhabilité, le bâtiment construit par Renzo PIANO, a reçu en 2017, l’Equerre d’argent, un des plus grands prix d’architecture français, pour être aussi un modèle de solutions environnementales.

Ce site est aujourd’hui le plus grand centre judiciaire d’Europe : Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Police, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) et ses 20 Tribunaux d’instance y sont en effet rassemblés en une seule entité.

C’est là désormais que travaillent 2000 personnes : magistrats, greffiers, avocats et fonctionnaires avec les 6000 particuliers ou justiciables convoqués chaque jour.

Nous circulerons dans la salle des pas perdus, d’où nous aurons une vue d’ensemble des 6 étages du 1er socle, et d’où nous pourrons, à la fin de notre circuit, rejoindre les 90 salles d’audience, où chacun aura la possibilité d’illustrer la magistrature en assistant en direct aux procès, qu’ils soient civils ou pénaux (délits)… et nous n’oublierons pas non plus de saluer les locaux du « New 36 », ancienne Police Judicaire du 36, quai des orfèvres de l’Ile de la Cité !

INFORMATIONS PRATIQUES



– Une carte d’identité sera demandée au contrôle

– Attention : aucun objet métallique n’est autorisé au contrôle (objets tranchants, couteaux de poche, ciseaux)

– Attention : la visite pourra être annulée à moins de 8 participants



Visite guidée – Durée : 75 min





