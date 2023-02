LE PALAIS DE JUSTICE ÎLE DE LA CITÉ MÉTRO CITÉ, 23 février 2023, PARIS.

LE PALAIS DE JUSTICE ÎLE DE LA CITÉ MÉTRO CITÉ. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 14:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

BILLET VALABLE À LA DATE INDIQUÉE SORTIE DU MÉTRO ÎLE DE LA CITÉ Depuis le 12 avril 2018, le Palais de justice est en plein cours de déménagement. La guide informe que les salles historiques peuvent être fermées (ou pas) au public et seront alors illustrées de l’extérieur (Procès du tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville, Marie-Antoinette, Robespierre..). D’autres lieux insolites en revanche sont aujourd’hui accessibles (nous ferons une pause assise dans des salles de l’ancien Tribunal de Grande Instance) : la cour intérieure captivante de la Police Judiciaire du 36 quai des Orfèvres, l’escalier de Maigret où sont passés les plus grands criminels !…Nous pourrons encore admirer dans ce qui fut un des plus grands palais de nos rois capétiens – 28 kms de galeries, la salle exceptionnelle des pas-perdus, la Cour de mai d’où partaient les charrettes des condamnés…la superbe galerie de Saint-Louis.Attention : la cour de cassation se visite en individuel (le groupe n’y rentre pas), et pour la Cour d’Appel, la guide ne peut garantir son accès qu’uniquement si des audiences ou conférences s’y déroulent le jour de notre visite.Nous illustrerons l’Histoire, et la magistrature passée et présente au cours de cette visite très insolite de 2 heures, avec en fin de tour, toujours la possibilité d’assister aux procès en direct (Appels de correctionnel ou assises !).Nota Bene : Aucun objet métallique tranchant n’est accepté au contrôle (ex: couteaux de poche…) ces objets vous seront confisqués à l’entrée et non restitués.INFORMATIONS PRATIQUES• RDV en haut des marches du métro CITÉ (Ligne 4), côté marché aux fleurs.Attention : la visite pourra être annulée à moins de 8 participants MÉTRO CITÉ

Votre billet est ici

MÉTRO CITÉ PARIS Ligne 4 Paris

BILLET VALABLE À LA DATE INDIQUÉE SORTIE DU MÉTRO ÎLE DE LA CITÉ

Depuis le 12 avril 2018, le Palais de justice est en plein cours de déménagement. La guide informe que les salles historiques peuvent être fermées (ou pas) au public et seront alors illustrées de l’extérieur (Procès du tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville, Marie-Antoinette, Robespierre..). D’autres lieux insolites en revanche sont aujourd’hui accessibles (nous ferons une pause assise dans des salles de l’ancien Tribunal de Grande Instance) : la cour intérieure captivante de la Police Judiciaire du 36 quai des Orfèvres, l’escalier de Maigret où sont passés les plus grands criminels !…

Nous pourrons encore admirer dans ce qui fut un des plus grands palais de nos rois capétiens – 28 kms de galeries, la salle exceptionnelle des pas-perdus, la Cour de mai d’où partaient les charrettes des condamnés…la superbe galerie de Saint-Louis.

Attention : la cour de cassation se visite en individuel (le groupe n’y rentre pas), et pour la Cour d’Appel, la guide ne peut garantir son accès qu’uniquement si des audiences ou conférences s’y déroulent le jour de notre visite.

Nous illustrerons l’Histoire, et la magistrature passée et présente au cours de cette visite très insolite de 2 heures, avec en fin de tour, toujours la possibilité d’assister aux procès en direct (Appels de correctionnel ou assises !).

Nota Bene : Aucun objet métallique tranchant n’est accepté au contrôle (ex: couteaux de poche…) ces objets vous seront confisqués à l’entrée et non restitués.

INFORMATIONS PRATIQUES

• RDV en haut des marches du métro CITÉ (Ligne 4), côté marché aux fleurs.

Attention : la visite pourra être annulée à moins de 8 participants



.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici