Le Palais de justice de Paris, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 15h30 à 17h00

Partez à la découverte du Palais de justice de l’Ile de la Cité. Cette visite vous permet de visiter l’un des complexes les plus impressionnants de la capitale.

Durant le parcours vous découvrirez les immenses galeries (28 km!) qui composent cet ensemble, la grande salle des « Pas Perdus » aux dimensions impressionnantes ou encore la galerie Saint-Louis qui mène à la très prestigieuse Cour Suprême.

La nouvelle cité judiciaire ayant été inaugurée en mai 2018, aux Batignolles le Tribunal de Grande Instance (TGI) siégeant pour la majorité des affaires judiciaires ne se trouve plus dans le Palais de l’Ile de la Cité, cependant l’ensemble des juridictions les plus prestigieuses, Cour d’Appel, Cour d’Assise et Cour de Cassation y sont encore présente.

En plus de vous dévoiler l’histoire de ce Palais, la visite s’intéressera au fonctionnement de la justice et son évolution à l’heure actuelle. Quelles sont les compétences de chaque juridiction et leurs champs d’applications ? Quelle est la fonction précise de chaque magistrat ou intervenant lors d’un procès ? Quelle est la différence entre le Tribunal d’Instance (TI) et le Tribunal de Grande Instance (TGI). L’ensemble de ces interrogations seront développées puis complétées par votre Guide-Conférencier.

Après avoir visité la grande salle des « pas perdus », autrefois immense salle de réception royale, nous nous dirigerons vers la partie occidentale du palais pour découvrir les espaces dédiés aux Cours d’Appel, dont notamment la première Chambre d’Appel connue pour avoir accueillie de célèbres procès.

La visite se terminera par la partie réservée aux chambres du Tribunal correctionnel siégeant pour l’ensemble des délits. Vous aurez la possibilité d’assister avec votre guide à la fin de la visite à un procès d’appel en direct.

Par souci de transparence : A l’occasion du procès hors normes des attentats du Bataclan de novembre 2015, il a été prévu l’installation d’une plateforme dans la salle des Pas Perdus pour le procès qui a eu lieu en janvier 2021. L’installation de cette plateforme est toujours présente dans la salle des Pas Perdus à ce jour.

