Venez découvrir l’histoire étonnante de ce monument mayennais sauvé in extremis de la démolition. Inscrit depuis 1994 au titre des Monuments Historiques, cet ancien tribunal vous dévoilera ses secrets et anecdotes et vous plongera au cœur de l’histoire de la ville de Mayenne. Cette visite animée par une guide-conférencière sera l’occasion de découvrir une villa dont le rez-de-chaussée inédit vous sera dévoilé exceptionnellement lors de cette visite.

Animations soumises aux dernières mesures sanitaires en vigueur.

Pas de réservation nécessaire.

Rdv devant le palais de justice, rue Charles de Gaulle

coevrons-mayenne@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 06

