Saint-Mandé Palais de la Porte Dorée Paris, Saint-Mandé Le Palais à la loupe – Le Palais dans tous les sens Palais de la Porte Dorée Saint-Mandé Catégories d’évènement: Paris

Saint-Mandé

Le Palais à la loupe – Le Palais dans tous les sens Palais de la Porte Dorée, 18 septembre 2021, Saint-Mandé. Le Palais à la loupe – Le Palais dans tous les sens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais de la Porte Dorée

Découvrez le Palais à travers un récit qui fera voyager votre esprit et vos sens. Visite accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Entrée gratuite sur réservation obligatoire en ligne. Inscription aux activités sur place, le jour même.

Découvrez le Palais à travers un récit qui fera voyager votre esprit et vos sens. Visite accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Saint-Mandé Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Paris, Saint-Mandé Autres Lieu Palais de la Porte Dorée Adresse 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Ville Saint-Mandé lieuville Palais de la Porte Dorée Saint-Mandé