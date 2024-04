Le Palacret exposition photos « Le monde étonnant des papillons de nuit de chez nous » Saint-Laurent, mercredi 1 mai 2024.

Présents dans tous les milieux et actifs en toutes saisons, de toutes formes, tailles et couleurs, les papillons de nuit montrent à qui prend la peine de les observer une palette surprenante et quelquefois colorée de la biodiversité cachée qui nous entoure. Voici quelques exemples surpris par Dominique Halleux dans son jardin à Plérin. Créée par la Maison de l’estuaire de Plourivo. Accès libre en extérieur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-09-30

Le Palacret

Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

