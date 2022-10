Le Palacret : exposition en images d’un espace remarquable de Bretagne, 19 octobre 2022, .

Le Palacret : exposition en images d’un espace remarquable de Bretagne



2022-10-19 – 2022-11-30

Venez découvrir lors d’une balade au Palacret la 9ème Réserve Naturelle Régionale de Bretagne à travers une exposition de clichés grands formats. Depuis de nombreuses années, des photographes et des naturalistes portent leurs regards sur cet espace naturel. Leurs clichés témoignent de la richesse écologique du site, des paysages

singuliers que l’on y observe et des actions de génie écologique qui y sont menés.

Les associations du Palacret Etudes et Chantiers et War Dro an Natur qui proposent cette exposition interviennent régulièrement dans l’entretien des espaces naturels du site de Plounérin. Exposition de Lannion Trégor Communauté. Accès libre en extérieur.

