Foire aux Livres 11 et 12 mars Le Palace (salle polyvalente)

Entrée libre

Vente de livres d’occasion à petits prix à la salle du Palace Le Palace (salle polyvalente) 1 rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier La Noue Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 68 https://www.saint-dizier.fr Salle du Palace Foire aux Livres organisé par l’Association Amnesty le Perthois

Retrouvez plusieurs milliers d’ouvrages proposés au Public et faites votre bonne action en participant aux pétitions d’Amnesty International ! Adresse : Salle du Palace, Rue des Bragards 52100

Jours : Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 2023

Horaires : 9h30-18h00 Un petit mot sur l’Association :

Amnesty International est une association qui a pour but de s’engager dans la Défense des Droits Humains à l’échelle mondiale.

C’est en se battant ensemble que nous parviendrons à faire évoluer les Droits Humains à travers le monde et appliquer à cette échelle les articles établis par la Déclaration des Droits de l’Homme Universelle.

