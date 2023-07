Découvrez lors d’une visite guidée du Palace, une magnifique salle de spectacles Le Palace Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Découvrez lors d’une visite guidée du Palace, une magnifique salle de spectacles Le Palace Périgueux, 15 septembre 2023, Périgueux. Découvrez lors d’une visite guidée du Palace, une magnifique salle de spectacles Vendredi 15 septembre, 11h00, 14h00, 16h00, 18h00 Le Palace Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Visite guidée du Palace, salle de spectacles. Le Palace 15 rue Bodin, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 53 18 71 https://odyssee-perigueux.fr https://www.facebook.com/Odyssee.Mimos/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 44 90 16 »}] Ce théâtre compte 210 places en gradins disposées dans plusieurs salles permettant aux artistes d’y résider. Pas d’accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00 ©L’Odyssée Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Le Palace Adresse 15 rue Bodin, 24000 Périgueux Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Le Palace Périgueux

Le Palace Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/