Valable du 8 avril au 1er octobre 2023 Selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 1 mètre (mesurés chaussés) Parc d’Attractions et Parc Animalier2 fois plus d’émotions !5ème parc d’attractions en France, Le PAL est également le 1er site de loisirs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.Dans un vaste espace paysagé de 50 hectares, découvrez 30 attractions pour toute la famille, 1000 animaux des 5 continents évoluant dans de vastes environnements naturels et 3 fabuleuses présentations animalières pédagogiques (Otaries, Rapaces en vol et Perroquets).Nouveauté 2023 : Champi’ Folies En 2023 venez fêter les 50 ans du PAL avec la nouveauté « Champi’ Folies »Venez vivre une expérience interactive originale, cette nouvelle attraction interactive vous permettra, embarqués à bord de véhicule, de mesurer individuellement votre adresse dans une lutte acharnée pour mettre fin à l’invasion de drôles de champignons, plutôt mignons, pas très malins mais très envahissants… Une aventure pleine de rebondissements à partager en famille ou entre amis.INFORMATIONS PRATIQUES• Tarif Adulte : à partir de 10 ans• Tarif Enfant : de 1 mètre à 9 ans inclus

PARC LE PAL DOMPIERRE SUR BESBRE Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier

