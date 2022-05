« Le paillage, allié du jardinier » et « Maîtriser mon arrosage » centre de jardinsJARDINOT d’Albi, 3 juillet 2022, Albi.

**Vendredi 3 Juillet (10h-12h) et samedi 4 Juillet (14h-16h)** **ANIMATION « LE PAILLAGE, ALLIÉ DU JARDINIER »** Le paillage constitue une solution écologique et peu coûteuse pour mieux supporter le changement climatique. Lors de cet atelier de jardinage les participants découvrent la diversité des paillages à leur disposition, ainsi que leurs caractéristiques et usages spécifiques en fonction des plantes et des différents types de sol. Ils apprennent aussi comment pailler et cultiver sous paille. Durée 2 heures – gratuite et ouverte à tous à partir de 15 ans – nombre de places limité. **Vendredi 3 Juillet (14h-16h) et samedi 4 Juillet (10h-12h)** **ANIMATION « MAÎTRISER MON ARROSAGE »** L’eau est essentielle aux plantes car elle participe aux processus de la photosynthèse, de la respiration et de l’absorption d’éléments nutritifs. Cet atelier de jardinage invite les participants à découvrir comment améliorer l’utilisation de l’eau au jardin, et quels moyens techniques et outils écologiques permettent d’optimiser l’apport en eau pour les plantes, ainsi que le temps passé au jardin. Durée 2 heures – gratuite et ouverte à tous à partir de 15 ans – nombre de places limité Inscription sur [www.jardinot.fr](http://www.jardinot.fr) lea.poulain@jardinot.fr 07 80 90 26 31 Jardinot est une association Loi 1901 créée en 1942 engagée en faveur d’un jardinage respectueux de la nature et de l’environnement qui place la convivialité au cœur de son projet. Aujourd’hui elle compte 35 000 adhérents, gère et anime 82 centres de jardins familiaux et collectifs en France. L’association édite tous les deux mois le magazine « La Vie du Jardin et des Jardiniers » et organise des évènements et animations tout au long de l’année. Après le succès d’une première édition en 2019, Jardinot lance une nouvelle opération « Jardiner éco- responsable » pour apporter aux jardiniers amateurs des renseignements pratiques sur les méthodes alternatives de jardinage, l’utilisation des produits de biocontrôle et le désherbage sans herbicide. Cette action soutenue par l’OFB (Office Français de la Biodiversité), s’inscrit dans le cadre du Plan National ECOPHYTO II, piloté par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) et le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). Ce plan vise à réduire l’utilisation des pesticides en France, avec en particulier, depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction d’achat, de détention et d’utilisation des produits phytosanitaires d’origine chimique pour les jardiniers amateurs (Loi LABBE).

