Sur son linteau et ses voussures, le tympan de Vézelay présente, sculptés, des représentants des différents peuples à répandre parmi eux la parole sacrée. Comment l’artiste médiéval a-t-il imaginé ce monde et quelles sont les sources d’inspiration qui ont conditionné son imaginaire. Le savoir encyclopédique de Pierre le Vénérable, son ouverture à d’autres cultures et ses préoccupations d’évangélisateur n’ont-ils pas, notamment lors de son séjour à Vézelay, contribué à conditionner cet imaginaire ? Il s’agit, sans aucun doute, d’un regard innocent sur une question complexe.

Entrée libre

Conférence pour redécouvrir les sources d’inspiration architecturale MJC Montchapet 10 rue Louis Ganne 21000 Dijon Dijon Montchapet Côte-d’Or

