Le marché biologique au Japon est en plein développement et est encouragé par l’accord de libre-échange Europe-Japon, qui permet de réduire voire supprimer les droits de douanes. La région ARA propose une opportunité pour faire connaître vos produits auprès d’acheteurs japonais dans le cadre du réseau EEN et en partenariat avec le EU-Japan center : une plateforme de promotion des produits européens bio à destination des importateurs et acheteurs japonais. Afin de compléter cette démarche, nous organisons un atelier préparatoire pour maximiser votre candidature sur cette plateforme. Au programme : Présentation de la plateforme Accord de libre échange et douanes Les bases de la culture japonaise

gratuit

2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T10:30:00

