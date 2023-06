Concert Sapristi !! COURT-CIRCUIT : Mäyä et Jeanne Pas Jeanne Le Pachy Nouzonville, 23 juin 2023, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

Mäyä De l’ombre à la lumière, de la POP à la TRAP en passant par l’EDM, Māyā s’impose comme une artiste des plus ambivalentes mêlant harmonies, rythmes club et textes saisissants, promettant ainsi une expérience unique. Māyā travaille depuis 2020 dans son home studio sur son premier album prévu pour le 31 mars 2023. Elle a déjà donné quelques concerts dans la Marne et les Ardennes. À l’instar du train fantôme, les surprises ne manquent pas dans cet univers chargé d’émotions. Montez à bord et laissez-vous surprendre.Jeanne Pas Jeanne L’auteure-compositrice-interprète et musicienne réussit à nous emporter dans son monde avec l’arrivée de son premier EP nommé « Places ». Jeanne Pas Jeanne réussit à chacun de ses titres de nous amener à une sensation particulière. Elle nous enivre dès le départ avec « Nothing » aux allures 70’s ainsi qu’avec « Here » où les influences électro-pop analogiques et pointues suffisent à nous hypnotiser. L’artiste cherche à nous capturer dans sa dream électro pop si singulière et attachante..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Le Pachy Rue de Lorraine

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



Mäyä From shadow to light, from POP to TRAP to EDM, M?y? has established herself as a highly ambivalent artist, blending harmonies, club rhythms and striking lyrics, promising a unique experience. Since 2020, M?y? has been working in her home studio on her debut album, scheduled for release on March 31, 2023. She has already given a number of concerts in the Marne and Ardennes regions of France. Like the ghost train, there are plenty of surprises in this emotionally-charged universe. Jeanne Pas Jeanne The singer-songwriter and musician has succeeded in drawing us into her world with the arrival of her first EP, « Places ». Jeanne Pas Jeanne succeeds in bringing us to a particular feeling with each of her tracks. Right from the start, she intoxicates us with « Nothing », with its 70?s allure, and with « Here », where the sharp, analog electro-pop influences are enough to hypnotize us. The artist seeks to capture us in her singular and endearing electro-pop dream.

Mäyä De las sombras a la luz, del POP al TRAP y la EDM, M?y? se ha consolidado como una artista altamente ambivalente, que combina armonías, ritmos de club y letras impactantes para crear una experiencia única. Desde 2020, M?y? trabaja en el estudio de su casa en su álbum de debut, que saldrá a la venta el 31 de marzo de 2023. Ya ha dado varios conciertos en Marne y las Ardenas. Al igual que el tren fantasma, hay muchas sorpresas en este universo cargado de emoción. Jeanne Pas Jeanne La cantautora y músico ha conseguido atraernos a su universo con la llegada de su primer EP, Places. Jeanne Pas Jeanne consigue crear un sentimiento especial con cada tema. Desde el principio, nos embriaga con « Nothing », con su aire de los años 70, y con « Here », donde las influencias electro-pop afiladas y analógicas bastan para hipnotizarnos. La artista busca atraparnos en su singular y entrañable sueño electro-pop.

Mäyä Vom Schatten zum Licht, von POP über EDM zu TRAP: M?y? ist eine der ambivalentesten Künstlerinnen, die Harmonien, Club-Rhythmen und packende Texte zu einem einzigartigen Erlebnis vereint. M?y? arbeitet seit 2020 in ihrem Heimstudio an ihrem ersten Album, das am 31. März 2023 erscheinen soll. Sie hat bereits einige Konzerte in der Marne und den Ardennen gegeben. Wie in der Geisterbahn gibt es in diesem emotionalen Universum viele Überraschungen. Jeanne Pas Jeanne Der Singer-Songwriterin und Musikerin gelingt es, uns mit der Ankunft ihrer ersten EP « Places » in ihre Welt zu entführen. Jeanne Pas Jeanne schafft es mit jedem ihrer Songs, uns in ein bestimmtes Gefühl zu versetzen. Sie berauscht uns von Anfang an mit « Nothing » im 70er-Jahre-Look und mit « Here », wo die analogen und scharfen Electro-Pop-Einflüsse ausreichen, um uns zu hypnotisieren. Die Künstlerin versucht, uns in ihrem einzigartigen und fesselnden Electro-Pop-Dream einzufangen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Ardennes Tourisme