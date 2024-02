Le P A R A D I* à Niort Patronage Laïque Niort, jeudi 8 février 2024.

Le P A R A D I* à Niort Patronage Laïque Niort Deux-Sèvres

Une alternative pittoresque et décalée présentée par Mr Jacques Garnier du Plan Régional de Reconversion, et Mlle Bénédicte Pilchard de la Fédération Française d’Esperanto Gestuel.

Entre danse et théâtre, le P.A.R.D.I* ressemble à une vraie-fausse conférence.

S’appuyant sur des paroles, des objets et des gestes inattendus, cette situation réaliste va glisser vers le loufoque et entraîner le public vers une expression singulière imaginée par la danseuse et chorégraphe Agnès Pelletier l’Espéranto Gestuel.

2 représentations mercredi 07 février 2024 à 19h00 et jeudi 08 février 2024 à 20h00.

Contacts 06 80 42 04 81 cie.volubilis@wanadoo.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08

Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cie.volubilis@wanadoo.fr

L’événement Le P A R A D I* à Niort Niort a été mis à jour le 2024-02-03 par OT Niort Marais Poitevin