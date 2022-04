Le orange, toute une époque Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Une visite de l’exposition « Orange, la couleur des années pop ! » sur les traces de la couleur orange dans l’art, le design et la vie quotidienne. Puis, en atelier, des expériences permettent de fabriquer de l’orange, avant de reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970 fait de multiples matériaux.

Sur inscription sur place (nombre de places limité)

Une visite d'expo suivie d'un atelier en famille autour de la couleur orange. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, 14 mai 2022

