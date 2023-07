Ateliers de pratique clownesque Le OFF – Scènes de Chartres Chartres, 16 septembre 2023, Chartres.

Le OFF – Scènes de Chartres 10 avenue Jehan-de-Beauce, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 53 https://www.leoff-chartres.fr [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle@theatredechartres.fr »}] La ville de Chartres a décidé en 2014 de réhabiliter un ancien cinéma, situé sur le Boulevard de la culture chartrain, en un lieu de développement de proximité des compagnies professionnelles et théâtres du territoire, Le OFF. La structure juridique gestionnaire et animatrice est la SPL C’Chartres Spectacles.

© Antoinette Romero