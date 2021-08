Eguisheim Eguisheim Eguisheim, Haut-Rhin Le Off des Vignerons Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Le Off des Vignerons Eguisheim, 16 octobre 2021, Eguisheim. Le Off des Vignerons 2021-10-16 – 2021-10-17

Né de la volonté des jeunes vignerons d'Eguisheim ce « Off » a pour objectif de faire découvrir l'art de la dégustation et de l'élaboration des grands vins d'Eguisheim. Au cœur du village dans un endroit privilégié sur la pelouse du château Saint Léon, les jeunes vignerons partageront leur passion du vin dans la détente et l'échange. Les 5 vins commentés seront accompagnés d'un amuse-bouche en accord parfait avec les vins choisis. Cette heure en compagnie des professionnels sera la bonne occasion de réviser les points clefs de la dégustation et d'apprendre l'essentiel sur la vinification. Le pass "Off des Vignerons" sera en vente à l'Office de Tourisme du Pays d'Eguisheim et de Rouffach au tarif de 18€ (entrée à la Fête des Vignerons non incluse cette année).

