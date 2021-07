Tonnerre Tonnerre Tonnerre, Yonne Le OFF des Millésimes de Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Le OFF des Millésimes de Tonnerre Tonnerre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tonnerre. Le OFF des Millésimes de Tonnerre 2021-07-03 17:30:00 – 2021-07-03 20:30:00 Rue de l’Hôtel de Ville Place de la Mairie

Tonnerre Yonne Avant le concert des Millésimes (complet), la ville de Tonnerre vous propose « Le OFF* des Millésimes » de 17h30 à 20h30. Au programme : stands de produits locaux et dégustation de vins dans la rue de l’Hôtel de Ville rendue piétonne pour l’occasion et prélude musical de l’Orchestre d’Harmonie de Tonnerre. Gratuit et ouvert à tous. *Sous réserve d’une météo clémente contact@escale-en-tonnerrois.fr +33 3 86 55 14 48 Avant le concert des Millésimes (complet), la ville de Tonnerre vous propose « Le OFF* des Millésimes » de 17h30 à 20h30. Au programme : stands de produits locaux et dégustation de vins dans la rue de l’Hôtel de Ville rendue piétonne pour l’occasion et prélude musical de l’Orchestre d’Harmonie de Tonnerre. Gratuit et ouvert à tous. *Sous réserve d’une météo clémente dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Tonnerre Adresse Rue de l'Hôtel de Ville Place de la Mairie Ville Tonnerre lieuville 47.85612#3.97291