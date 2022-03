Le OFF des Assises européennes de la transition énergétique Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Mêlant visites de sites exemplaires, expériences ludiques et sensorielles, expositions, performances artistiques, ciné-débats, balades nature, journée de la transition, ateliers « Do it yourself », concerts, etc. [Info et programme](https://www.grand-geneve-en-transition.org/le-off-quest-ce-que-cest)

Gratuit

Le OFF est le volet grand public des Assises européennes de la transition énergétique. Il animera le territoire transfrontalier du Grand Genève durant un mois du 10 mai au 05 juin 2022. Autre lieu Genève Genève

