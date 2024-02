Le Nyckel dans tous ses états Forges de Fraisans Fraisans, samedi 30 mars 2024.

Le Nyckel dans tous ses états Forges de Fraisans Fraisans Jura

Le spectacle le Nyckel dans tous ses états détourne les classiques de Bach à Satie, se joue des airs de l’Est, du Nord et de l’Ouest, se perd dans le Blues et se retrouve dans les chansons de partout et d’ailleurs !

Un voyage au son des nyckelharpas, guitare, violons, banjo et chant, présentés avec simplicité et même un zeste d’humour, qui traverse les univers créés pas le duo

• Des classiques détournés, de Bach à Django Reinhardt

• Des compositions originale

• Des chansons EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Forges de Fraisans 6 Rue de la cité des Forges

Fraisans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté espacecultureldesforges@gmail.com

