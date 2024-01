Le numérique, un outil de médiation et de démocratie culturelle Conférence et débat avec Benoît Labourdette Médiathèque Plouguerneau, mardi 5 mars 2024.

Le numérique fait débat, notamment dans la relation entre parents et enfants. Quelle posture adopter vis à vis des enfants, qu’on soit parent ou enseignant ? A-t-on une vision juste des enjeux des pratiques numériques, ou sommes-nous enfermés dans des a-priori ? Comment s’assurer de bonnes pratiques éducatives ? Comment se tenir informé ? Comment renouer le dialogue ? Comment poser les bons cadres ? Comment cultiver l’esprit critique ?

Benoît Labourdette propose une conférence débat participative, créative, avec des méthodes d’intelligence collective, pour « outiller » les adultes dans le but d’un meilleur accompagnement des jeunes… et des moins jeunes !

Benoît Labourdette est cinéaste, artiste pluridisciplinaire, chercheur et pédagogue. Il est consultant en innovation culturelle et stratégies numériques. Il anime de nombreuses conférences et formations autour des enjeux du numérique, de la jeunesse, de la culture et de l’éducation, avec des méthodes d’intelligence collective. Il partage beaucoup ressources sur son site web www.benoitlabourdette.com

Organisé par l’espace culturel Armorica .

Médiathèque 5 Rue du Colombier

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne mediatheque@plouguerneau.bzh

Début : 2024-03-05 18:00:00

