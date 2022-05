Le numérique s’invite au Lieuteret – Printemps de la Haute-Corrèze Darnets Darnets DarnetsDarnets Catégories d’évènement: Corrèze

Darnets

Le numérique s’invite au Lieuteret – Printemps de la Haute-Corrèze Darnets Darnets, 21 mai 2022, DarnetsDarnets. Le numérique s’invite au Lieuteret – Printemps de la Haute-Corrèze Château du Lieuteret Darnets Darnets

2022-05-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 22:00:00 22:00:00

Darnets Corrèze Château du Lieuteret Darnets Corrèze Darnets Journée de clôture du Festival des Printemps de la Haute-Corrèzeau Château du Lieuteret.

Le numérique s’invite au Lieuteret de 15h00 à 22h00.

– De 15h à 18h : Ateliers en alternance: Du terrain à la plateforme numérique : le cheminement d’une observation naturaliste , Ateliers photographie numérique : architecture, nature, macro photographie

visites du château et Rallye-photo.

– À 18h30 : Questions pour un patrimoine, apéro-quizz géant !

Connaissez-vous bien la Haute-Corrèze ? Êtes-vous incollables sur son histoire et ses patrimoines ? Testez vos savoirs en participant à un quizz géant !

– À 21h Chasse aux étoiles et papillon de nuit.

Gratuit sauf la visite du château (5€).

Amenez votre pique nique. Renseignements et réservations au 05 87 31 00 57 Château du Lieuteret Darnets Darnets

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Darnets Autres Lieu Darnets Darnets Adresse Château du Lieuteret Ville DarnetsDarnets lieuville Château du Lieuteret Darnets Darnets Departement Corrèze

Darnets Darnets DarnetsDarnets Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/darnetsdarnets/

Le numérique s’invite au Lieuteret – Printemps de la Haute-Corrèze Darnets Darnets 2022-05-21 was last modified: by Le numérique s’invite au Lieuteret – Printemps de la Haute-Corrèze Darnets Darnets Darnets Darnets 21 mai 2022 Corrèze Darnets

DarnetsDarnets Corrèze