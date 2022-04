Le numérique responsable OVSQ Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Le numérique responsable

OVSQ, le vendredi 15 avril à 12:30

Le rapport du GIEC paru le 4 Avril 2022, annonce une élévation de température de 3° si nous ne faisons rien. Il resterait 3 années pour inverser la courbe des émissions. Les objectifs de réduction devenant de plus en plus utopiques. Tout le monde a intérêt à activer ses leviers pour que les êtres vivants puissent continuer à vivre dans des conditions acceptables. Le numérique, omniprésent dans la vie de tous les jours, se doit d’agir pour limiter ses propres effets. On parle donc de « numérique responsable », cet acte qui vise à réduire, voire à neutraliser les impacts environnementaux et sociaux selon un modèle économique viable. **Conférence de Philippe Derouette, Architecte d’entreprise sur le numérique responsable** (OVSQ – Amphi Gérard Mégie) _Possibilité de réserver un menu sandwich avant mercredi 13/04_

Participation gratuite

OVSQ 11 boulevard d'Alembert – 78280 Guyancourt Montigny-le-Bretonneux

2022-04-15T12:30:00 2022-04-15T14:00:00

