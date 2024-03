Le numérique responsable – ateliers et animation autour du numérique sobre et éthique Bibliothèque municipale de Lille 59 000 Lille, samedi 16 mars 2024.

Le numérique responsable – ateliers et animation autour du numérique sobre et éthique Le samedi 16 mars à la bibliothèque Jean Levy, réduisez votre empreinte numérique ! Samedi 16 mars, 14h00 Bibliothèque municipale de Lille Entrée libre

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Une programmation riche et de nombreux acteurs du numérique seront présents pour accompagner et conseiller les usagers sur l’entretien, la réparation, le recyclage et le réemploi des appareils numériques :

• Réparation et entretien des appareils numériques avec la MRES et les bénévoles des Repair Cafés lillois

• Présentation du réemploi solidaire du matériel numérique avec Emmaüs Connect

• Installation de logiciels libres pour remettre à jour vos ordinateurs obsolètes et hébergeurs alternatifs avec un collectif de libristes, Cliss XXI et les RAOULL

• Test de vos connaissances, quiz et découverte des enjeux du numériques avec le Pop Café

Apportez vos smartphones, PC et tablettes !

Petite restauration sur place, fait maison et zéro déchet, par Valentina Cucina.

Bibliothèque municipale de Lille 32-34 rue Edouard Delesalle 59 000 Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France