LE NUMÉRIQUE MÉTIER D’AVENIR LA MFR DE VIEUX HABITANTS GUADELOUPE, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Vieux-Habitants.

LE NUMÉRIQUE MÉTIER D’AVENIR

du jeudi 15 juillet au jeudi 29 juillet à LA MFR DE VIEUX HABITANTS GUADELOUPE

Naviguer et sensibiliser sur le digital ### Objectifs Généraux: ### 1/Former les jeunes à l’utilisation d’un ordinateur afin de donner une valeur ajoutée à leur vie future ### 2/ Permettre aux jeunes des différents milieux d’accéder à Internet pour communiquer ou rechercher une information. ### 3/ Créer du contenu pour les réseaux sociaux autour de la valorisation du patrimoine culturel et la protection de l’environnement. . ### 4/Favoriser les interactons sociales ### 5/Développer la socialisation et la citoyenneté entre jeunes ### Objectifs opérationnels : ### Nous mettrons en place nos objectifs en fonction des tranches d’âge. ###  Enfants de 09 à12 ans ### Enfants de 13 à 15 ans ### Etablir de bonne relation avec le formateur afin de permettre aux enfants de reprendre confiance en eux. ### Mes vacances apprenantes : ###  Assimiler les bases de la culture WEB ###  Apprendre à lire et à écrire pour le web ###  Comprendre les outils du numériques et leur impact sur la société ###  Découverte des métiers de demain ###  Comprendre comment mes matières enseignées à l’école ont un impact sur le numérique ###  Découvrir le langage informatique par les jeux ### Mes vacances ludiques et écologiques ### Pendant ces ces jours , les enfants vont profiter pleinement de moments de détente, de rire, de bien-être de jeux et de sorties. ###  Des jeux en pleine nature dans les terres de Vieux Habitants (chasse aux trésors, randonnée pédestre, confection de cerf-volants) ###  Créer des ateliers d’arts visuels, de peinture de danses ###  Présenter une belle exposition à la fin du séjour. ###  Apprendre le tri sélectif par les jeux et les couleurs ###  Matérialiser les poubelles, nettoyer son environnement en jouant ###  Préparer des scénettes sur les thèmes de l’environnement ###  Dessiner une fresque des mesures de barières COVID 19 ###  Favoriser l’hyigiène corporelle ###  Construire des jeux traditionnels ###  Danser, et chanter des morceaux de notre tradition antillaises ### Mes vacances sportives : ### Le corps pourra évacuer les toxines du confinement ###  Plannifier des chasses aux trésors dans le jardin tropical, des activités nautiques, ###  Marcher , courir , Mini randonnée pédestre ###  Nager, faire des activités nautiques ###  Sporter en équipe (jeux de ballons, jeux de raquette, tennis…) ###  Organiser des olympiades, des jeux collectifs (tout en respectant au maximum les mesures barrières) ### Mes vacances citoyennes : ###  Respecter l’autre dans son individualité, son intégrité ses différences sera pour l’équipe un challenge important. ###  Créer Par des jeux de rôles, par des échanges,une charte de l’enfant construit par l’enfant en présence des parents . ### Mes mesures de sécurité : ###  Toutes ces activités se feront en respectant toutes les barrières de sécurité COVID 19 (gel, masques pour les encadrants, le nettoyage des poignées de portes, le nettoyage du matériel pédagogique, du savon, marquage au sol… ###  Pour gérer cette colo apprenante un responsable COVIS 19 sera désigné pour le suivi ### Sanitaire des enfants lequel sera vigilant sur les règles de distanciation ### Dans la mesure de nos possibilités nous regrouperons les enfants qui proviennent du même lieu. ###  L‘entretien des lieux sera fait en utilisant les produits déjà connus, un nettoyage du sol des tables, des chaises, des différentes pièces, des poignées des portes fait au moins une fois par jour. ###  Des points d’eaux ou du gel hidroalcoolique sera mis à disposition ###  Du savon et du gel pour le personnel,de l’essui tout, des poubelles à ouverture non manuelle seront mis à disposition des enfants et des adultes. ###  Les mesures de distanciation seront respectées, des marquages au sol pour les entrées et les sorties seront mis en place dans les locaux du Centre. ###  Les parents ou personnes étrangères ne pourront accéder sans la présence de masque. ### Avec la gérante de cet établissement il est convenu de faire en sorte que l’air circule en permanence dans les chambres et dan les salles mises à la disposition des colos ###  Concernant les jeux ou activités , les animateurs porteront leurs masques et feront en sorte de respecter au moins 1mètre de distance entre les enfants. ###  Les objets utilisés les ballons, les cerceaux…seront nettoyés après chaque utilisation du groupe. ###  Lors des sorties le masque sera obligatoire dans le bus. ###  Tout symptome évocateur chez un encadrant ou un jeune donne lieu à un isolement et à un retour à son domicile. ###  La prise de tempéature près des enfants sera faite par notre référent régulièrement. ### Suite à cette alerte, toutes les mesures de désinfections des salles et du matériel doivent être mises en œuvre. ###  Au niveau du service restauration, nous veillerons à ce que les enfants ne fassent pas de file d’attente tout en sachant que nous adopterons le service en barquette individuelle. ### Le public ### Des jeunes scolarisés de 9 à 15 ans , en priorité ceux qui sont dans les quartiers difficiles issus des familles isolées ou en difficultés. ### Des jeunes dont les familles n’ont pas la conexion Internet ### L’organisation ### 1/ Le respect des contraintes sanitaires ### • masques ### • gants ### • gel ### • distanciation ### • nettoyage ### 2/ Période ### Début : le 15 Juillet 2021 FIN : le 22 JUILLET 2021 ### Le 22 Juillet 2021 FIN : le 29 JUILLET 2021 ### 3/ Durée ### 14 JOURS ### 4/ Lieu ### MFR de Vieux Habitants ### 5/ Effectif ### 1 Groupe de 30 enfants ( 2 X 15) ### 6/ Encadrement ### Respect du taux d’encadrement légal avec qualifications ### 1 représentant FOLG , Mme Josette JERPAN ### 1 Directrice ### 2 animateurs (BAFA) ### 1 maître nageur, ### 1 Formateur pédagogique dans le DIGITAL ### 7/ Matériel ### 1 mini chaine ### 1 appareil à Photos ### Tablettes ### Des balles de tennis ### Du materiel de bureaux ### Cordes, peinture, papier… ### Livres de conte ### ballons ### Jeux de société : dominos, lotos, cartes, oies, dames… ### Du marériel pédagogique ### 8/ Les sorties ### A / Une journée sur la plage de Ste Anne ou St François ### B/ une visite du village, Eglise, Café Vanibel,plage de Rocroy ### C/ une journée à Petit Canal ou Port Louis ### 9/ La Restauration ### Le repas est un temps de convivialité entre animateurs et enfants, qui est à exploiter tout en respectant les gestes barrières contre le covid 19. ### C’est aussi un moment d’éducation au bien manger : soin et hygiène, prise de conscience de l’intérêt de manger équilibré ### les enfants vont recevoir une collation ( jus, fruits, petits pains) ### Les repas seront préparés par un traiteur agréé ,un plan alimentaire sera connu et affiché à l’avance. Le déjeuner sera servi en assiette individuelle,Le gouter sera composé de gateaux secs et de jus ou eau ### Les plats témoins seront prélevés et conservés au minimum 2 jours avant d’être détruits ### Rythme de vie ### HORAIRES ### 6H00/8H30 Réveil échelonné, toilette,petit dejeuner ### 8h30 – 11 h30 Présentation du programme de la journée et des règles de vie ### Activités pédagogiques ### 11 h30 – 12 h00 Temps calme ### 12 h00 -13h30 Lavage des mains, mise en place et gestion du réfectroire – REPAS, ### rangement ### 13 h30 – 14 h00 Passage au toilette – Temps calme, activités au choix ### 14 h00 – 16 h00 Reprise des activités, atelier jeux, activités sportives, rangement ### 16 h00 – 16 h30 Goûter ### 16 h30 – 18 h00 Arts visiuels, activités sportives, expression théatrale ### 18 h00 -19 h00 Temps libre – toilette ### 19 h00 – 20 h30 Lavage des mains, mise en place et gestion du réfectroire – REPAS, ### rangement ### 20 h30 – 21 h45 Détente, relaxation, Veillée ### 22 h00 Extinction des feux

LE SÉJOUR SERA GRATUIT, LA PRIORITÉ SERA DONNÉE AUX FAMILLES NÉCESSITEUSES

FORMER LES JEUNES A L’UTILISATION D’UN ORDINATEUR, DÉVELOPPER LA SOCIALISATION

LA MFR DE VIEUX HABITANTS GUADELOUPE 97119 GUADELOUPE BOULEVARD COMMANDANT MORTENOL Vieux-Habitants



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T08:00:00 2021-07-15T21:30:00;2021-07-16T06:30:00 2021-07-16T21:30:00;2021-07-17T06:30:00 2021-07-17T21:30:00;2021-07-18T06:30:00 2021-07-18T21:30:00;2021-07-19T06:30:00 2021-07-19T21:30:00;2021-07-20T06:30:00 2021-07-20T21:30:00;2021-07-21T06:30:00 2021-07-21T21:30:00;2021-07-22T06:30:00 2021-07-22T21:30:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T21:30:00;2021-07-24T06:30:00 2021-07-24T21:30:00;2021-07-25T06:30:00 2021-07-25T21:30:00;2021-07-26T06:30:00 2021-07-26T21:30:00;2021-07-27T06:30:00 2021-07-27T21:30:00;2021-07-28T06:30:00 2021-07-28T21:30:00;2021-07-29T06:30:00 2021-07-29T11:00:00