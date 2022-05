Le numérique libre

2022-05-16 – 2022-05-16 Un atelier pour les commerçants, artisans et tous ceux qui ont besoin des ressources gratuites d’internet (images, formulaires, flyers etc.)

Rendez-vous à la Médiathèque à 10h. Un atelier pour les commerçants, artisans et tous ceux qui ont besoin des ressources gratuites d’internet (images, formulaires, flyers etc.)

