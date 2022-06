Le numérique libre, reprenez le contrôle ! Joué-lès-Tours, 18 juin 2022, Joué-lès-Tours.

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 18:00:00

Joué-lès-Tours 37300

Venez rencontrer les acteurs du logiciels libre à la Ligue de l’Enseignement pour échanger, avoir un retour d’expériences, découvrir, tester les diverses solutions et alternatives des logiciels propriétaires, et passer à l’action en installant une solution sur votre ordinateur (pensez à faire des sauvegardes de vos données pour cela), il sera aussi possible d’effectuer un entretien de votre ordinateur par un dépoussiérage afin d’améliorer sa durabilité.

Pour clôturer la journée, un moment d’échange/débat sera proposer par les partenaires sur un ou des sujets d’actualité autour du numérique.

Cette journée est gratuite et accessible à tous. Il ne faut pas hésiter à venir avec vos ordinateur, téléphone et/ou tablette.

https://asso-info.org/

Association Pour L’Informatique Participative

