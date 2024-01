Le Numérique Éthique Tour à Ramonville ! Salle des fêtes de Ramonville Ramonville-Saint-Agne, samedi 3 février 2024.

Le Numérique Éthique Tour à Ramonville ! Découvrez le numérique sous toutes ses formes Samedi 3 février, 10h00 Salle des fêtes de Ramonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Samedi 3 février de 10h à 17h, à la salle des fêtes · Grand public

Venez vivre des expériences immersives et découvrir les dessous et les enjeux du numérique autour d’animations ludiques et interactives (aventure en réalité virtuelle dans la peau d’un hacker, atelier sur la protection des données personnelles, etc.).

Rencontrez et échanger avec les acteurs du numérique sur vos usages numériques, la cybersécurité, etc.

Rejoignez le #NumeriqueEthique !

Plus d’infos ici

Salle des fêtes de Ramonville Rue Joliot Curie 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

