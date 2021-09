Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Le numérique en un clic – Septembre 2021 Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Le numérique en un clic – Septembre 2021 Arcachon, 7 septembre 2021, Arcachon. Le numérique en un clic – Septembre 2021 2021-09-07 – 2021-09-07 MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Venez découvrir le numérique en un clic. Apporter votre matériel. – 07 septembre de 10h à 12h

Smartphone et photos : comment les sauvegarder? (supports smartphones) – 10 septembre de 10h à 12h

E.commerce : acheter et vendre en toute sécurité. (Tous supports) – 14 septembre de 10h à 12h

Les applications de note. Pourquoi? Pour qui? (supports smartphones et tablettes) – 17 septembre de 10h à 12h

Le QR Code, Kesako? (supports smartphones et tablettes) – 21 septembre de 10h à 12h

Les mots de passe : les créer, les sauvegarder (supports smartphones et tablettes) – 28 septembre de 10h à 12h

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville 44.65991#-1.16791