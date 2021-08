Nantes Campus by CA Loire-Atlantique, Nantes Le numérique au service d’une alimentation saine et de qualité – l’exemple maraîcher Campus by CA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le numérique au service d’une alimentation saine et de qualité – l’exemple maraîcher Campus by CA, 23 septembre 2021, Nantes. 2021-09-23

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com Pour une alimentation saine et de qualité, les agricultures se numérisent…Le numérique est omniprésent aujourd’hui dans les exploitations, quels que soient leur taille, le type de production. De la parcelle à l’assiette, une technologie toujours plus pointue ! Au travers de la production de légumes frais du bassin nantais, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et la Fédération des Maraîchers Nantais vous proposent de découvrir les usages du numérique omniprésents, originaux et pourtant souvent méconnus. Cette conférence fera découvrir au grand public les technologies mises en œuvre et en cours de développement au service de l’alimentation responsable. Dans le cadre de Nantes Digital Week Campus by CA 140 route de Paris Nantes

