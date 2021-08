Le numérique au service de l’humain dans la ville Médiacampus – Audencia SciencesCom, 23 septembre 2021, Nantes.

2021-09-23

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui Inscription : www.eventbrite.fr

Une ville intelligente est une ville qui se construit à partir des usages et de l’expression des besoins et des contraintes de tous ses acteurs. Elle s’invente et se réinvente au fil de l’évolution de nos modes d’habiter, de travailler, de consommer. La transformation digitale constitue un enjeu primordial pour toutes les entreprises, et les multiples opportunités qui en découlent permettent de mieux comprendre les usages, de capter des informations et des données, et de les traiter en les croisant à travers des modèles mathématiques complexes. Cette conférence, suivie d’un atelier, se propose de partager avec tous les acteurs de la ville les dernières évolutions du digital au service de la ville : ses meilleures pratiques et ses limites à travers des témoignages et un atelier créatif. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Médiacampus – Audencia SciencesCom 41 Boulevard de la Prairie au Duc Île de Nantes Nantes