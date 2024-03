LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION MUSICALE File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre, mercredi 10 avril 2024.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION MUSICALE
Mercredi 10 avril | À partir de 10h | Gratuit sur réservation
Mercredi 10 avril, 20h00
File7 / Magny le Hongre / 77

Le trio ToT propose une masterclass autour de l’intégration des outils et des musiques électroniques dans la musique improvisée, à travers une réflexion sur les moyens technologiques disponibles aujourd’hui et leur utilisation dans un contexte live. Comment improviser avec des machines ? Comment rendre les machines « vivantes » ? Comment utiliser une machine comme un instrument ? Pour répondre à ces questions, des démonstrations pratiques s’ajouteront à des temps de discussion et de réflexions afin de brosser un tableau le plus exhaustif possible des possibilités de ce concept.

Intervenants : ToT

Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, et le nom du groupe / artiste.

File7 / Magny le Hongre / 77
4 rue des Labours
77700 Magny le Hongre
Magny-le-Hongre 77700
Seine-et-Marne
Île-de-France

