Le numérique à portée de main Champhol Champhol, jeudi 29 février 2024.

Le numérique à portée de main Avec votre smartphone accéder aux services pour mieux gérer votre inscription et accélérer votre retour à l’emploi. Jeudi 29 février, 09h00 Champhol

Avec votre smartphone accéder aux services pour mieux gérer votre inscription et accélérer votre retour à l’emploi.

Installer les applications essentielles « Mon espace » et « mes Offres » et découvrir les services numériques avec l’aide des conseillers. N’oubliez pas de venir avec votre nom utilisateur et vos codes de connexion pour accéder à votre espace emploi.

