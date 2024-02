Le nuit SYNESTEZIA x DOX’ART La Bellevilloise Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le nuit SYNESTEZIA x DOX’ART La Bellevilloise Paris Vendredi 1 mars, 20h00

Début : 2024-03-01 20:00

Fin : 2024-03-01 06:00

La nuit SYNESTEZIA x DOX’ART Vendredi 1 mars, 20h00 1

https://www.facebook.com/events/1229993057977077/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

SYNESTEZIA et DOX’ART Festival unissent leurs talents pour vous embarquer dans leur nuit déjantée où fusionnent musique électronique, performances live, animations foraines et scénographie.

2 salles, 2 dimensions :

Le FORUM, un royaume dédié aux jeux forains des plus déjantés, concerts live et Djset hybrid où l’Ethno Melodic danse avec les mélopées du saxophone et les syncopes des percussions.

Le CLUB, une warehouse débordante de Techno, live Psy World, Acid Goa, et performances captivantes.

La LOUTRE, notre guide totem de la soirée, incarne l’esprit du jeu avec son énergie débordante, sa curiosité délirante et sa joie contagieuse.

Imprégnez-vous de son effervescence et laissez-vous emporter avec plaisir dans une aventure ludique et musicale inédite !

Pour profiter pleinement des animations foraines et des performances live, soyez malin, arrivez tôt et prenez votre ticket dès maintenant ! ️

BILLETTERIE

15 euros Early Bird avant 22h

20 euros Regular

LIVE – HYBRID – DJ SET

FORUM

Chamaye (Live Multi Instruments)

Techno Indie Pop

www.chamayemusic.com

https://urlz.fr/pqdh

Frederika (Dj set)

Ethno Melodic House

https://soundcloud.com/frederika-beautykiller

Rogue Fire (Hybrid Saxophone)

Organic – Melodic House

https://on.soundcloud.com/qhVkt

Radio Scoutisme (Karaoké Déjanté)

Variété Française / Internationale

https://urlz.fr/pqdf

Ultimatom (Dj set + percussions)

Ethnic Techno

https://on.soundcloud.com/zDN9B

CLUB

Antidot (Live Machine 100% Hardware )

Goa Acid Techno

https://on.soundcloud.com/Et2n6

Dr Elfa (Vinyle Set)

Techno

https://on.soundcloud.com/rnK87

Humankan (Live Multi-instrumentiste)

Psy World

https://on.soundcloud.com/azxjp

Zarbi (DjSet)

Micro / Minimal

https://on.soundcloud.com/t9gWU

ENTRESORTS FORAINS

LES MOUTONS ÉLECTRIQUES

https://www.lesmoutonselectriques.fun

https://urlz.fr/pqdg

SCÉNOGRAPHIE

By Benji Dox’art Festival

ARTWORK

by Camille Koziol

https://www.camillekoziol.com/portfolio-graphique-1

SUIVEZ-NOUS

https://www.facebook.com/synesteziaevents

https://www.instagram.com/synestezia.events

https://www.facebook.com/doxartfest

https://www.instagram.com/doxart_festival

LIEU

LA BELLEVILLOISE

19-21 Rue Boyer, 75020 Paris

TRANSPORTS EN COMMUN / PARKINGS

Métro Gambetta – sortie Orfila (ligne 3)

Métro Ménilmontant (ligne 2)

Bus 26, 61, 69, 96 / Noctilien N16, N34

Parking Saint-Fargeau 27 Rue Saint-Fargeau, 75020 Paris

Parking Olivier Metra 35-49 Rue Olivier Métra, 75020 Paris

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020