Le Nuit européenne des musées se met au sport ! Musée départemental de Flandre Cassel

Le Nuit européenne des musées se met au sport ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée départemental de Flandre Entrée libre et gratuite sans inscription

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées placée sous le signe des valeurs sportives, le musée de Flandre vous concocte avec son équipe de médiateurs, conteurs, danseurs et plasticiens une soirée unique durant laquelle vous découvrirez qu’on peut faire de l’art avec du sport et du sport avec de l’art… Un parcours en déambulation tout public pour découvrir sous un angle inhabituel l’exposition « Le Monde fabuleux de Nicolas Eekman » et une partie de la collection permanente du musée de Flandre.

Musée départemental de Flandre 26 Grand Place, 59670 Cassel, Nord, Hauts-de-France, France

Le musée départemental de Flandre, situé sur la Grand Place de Cassel a ouvert ses portes le 23 octobre 2010. Unique en Europe, le musée invite à un voyage passionnant au cœur de la Flandre mystérieuse. Il vous est proposé une découverte d'œuvres exceptionnelles de grands maîtres Flamands, des créations contemporaines d'artistes internationaux et des objets insolites afin d'appréhender toute la diversité, la subtilité et l'audace de la culture flamande.

