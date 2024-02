Le nucléaire …un secteur porteur… Rive-de-Gier Rive-de-Gier, vendredi 9 février 2024.

Le nucléaire …un secteur porteur… Webinaire de PRESENTATION DE L’INDUSTRIE DU NUCLEAIRE ET DES METIERS QUI RECRUTENT : métallurgie , la logistique , électromécanique : Vendredi 9 février, 09h00 Rive-de-Gier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T12:30:00+01:00

Webinaire de PRESENTATION DE L’INDUSTRIE DU NUCLEAIRE ET DES METIERS QUI RECRUTENT : métallurgie , la logistique , électromécanique :

L’IFARE groupement dans le secteur nucléaire présentera les métiers de ce secteur et les formations :

Chaudronniers et tuyauteurs

Soudeurs

Electriciens

Logisticiens

et bien d’autres métiers

Un acteur du secteur interviendra afin de parler du quotidien du nucléaire.

Un secteur porteur, la filière nucléaire va recruter près de 100 000 personnes d’ici 2033

Retransmission en agence de la présentation du groupement IFARE

Temps de questions /réponses à l issue de la présentation

Conférence 1 jeune 1 solution