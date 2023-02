Le nucléaire peut-il être écolo ? La REcyclerie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le nucléaire peut-il être écolo ? La REcyclerie, 28 février 2023, Paris.

de 19h00 à 22h00

. gratuit

À l’heure de la crise énergétique et du réchauffement climatique, c’est autour de cette question capitale que l’équipe Futura vous présentera son tout nouveau projet éditorial. ☢️ Le nucléaire peut-il être écolo ? À l’heure de la crise énergétique et du réchauffement climatique, c’est autour de cette question capitale que l’équipe Futura vous présentera son tout nouveau projet éditorial. Le lancement du Mag Futura soutient les valeurs environnementales pour lesquelles la Rédaction du premier média scientifique se mobilise quotidiennement. Vous pourrez rencontrer l’équipe et poser toutes vos questions sur la construction du projet, débattre et échanger avec nos journalistes. Un moment piquant, pour réfléchir et agir plus intensément.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie “La Volonté de Changer” Contact : programmation@larecyclerie.com INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante.Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables. C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard ⏱ Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/2BZNQsB13 my.weezevent.com/le-nucleaire-peut-il-etre-ecolo

Futura

Futura

