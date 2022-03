LE NUCLEAIRE ET SES COMBUSTIBLES Café Librairie Michèle Firk Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Mardi 29 mars, nous vous invitons à une soirée de discussion autour de l’industrie nucléaire, qu’on abordera par les combustibles dont dépend tout son fonctionnement, son maintien, et sa gestion en temps normal comme en temps de crise ou après une catastrophe. Nous échangerons avec Ange qui travaille en thèse sur la philosophie du nucléaire français des années 1960-1970, et Martin qui mène un travail de thèse en sociologie sur le futur du nucléaire passé et présent. Discussion sur l’industrie nucléaire, abordée par les combustibles dont dépend tout son fonctionnement, son maintien, et sa gestion en temps normal comme en temps de crise… Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2022-03-29T19:00:00 2022-03-29T22:00:00

