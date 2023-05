Chansons, poemes et pièces, 3 juin 2023, Le Noyer.

Le Noyer,Cher

Les « Amuseux de la Balanc »e et pascal Le Fur vous présente des animations de la Godasse Dorée: chansons, poèmes et pièces !

A venir écouter, participer, contempler tout en dégustant un apéritif dînatoire tout au long de la soirée !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . 12 EUR.

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire



The « Amuseux de la Balanc « e and Pascal Le Fur present you animations of the Godasse Dorée: songs, poems and plays!

Come to listen, participate, contemplate while tasting an aperitif throughout the evening!

Los « Amuseux de la Balanc « e y Pascal Le Fur le presentan animaciones de la Godasse Dorée: ¡canciones, poemas y obras de teatro!

¡Venga a escuchar, participar, contemplar mientras disfruta de un aperitivo durante toda la velada!

Die « Amuseux de la Balanc « e und Pascal Le Fur präsentieren Ihnen die Animationen der Godasse Dorée: Lieder, Gedichte und Theaterstücke!

Sie können den ganzen Abend lang zuhören, mitmachen, zuschauen und dabei einen Aperitif genießen!

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois