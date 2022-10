Le noyé le plus beau du monde

2023-03-04 – 2023-03-04 Un jour, sur une plage, des pêcheurs d’un village voisin découvrent un cadavre de noyé que la mer a rejeté. Ils le transpor-tent au village, le nettoient, constatent qu’il s’agit d’un homme et que ses dimen-sions ainsi que son aspect prouvent qu’il n’est pas de chez eux. Ni de chez eux ni d’ailleurs. Le noyé est étranger… à la Terre !

Cette nouvelle de Garcia Marquez date des années 1960. Elle est pourtant plus contemporaine que jamais. Notre époque est confrontée à un afflux massif de migrants qui préfèrent courir le risque de crever sur mer plutôt que de misère sur leur terre natale.

Daniel Scalliet nous dit le texte superbe. Tantôt scandant, tantôt déclamant, il s'appuie sur la rythmique contrebasse de Sébastien Bacquias.

