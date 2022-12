Le Novo – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence, 31 décembre 2022, Aix-en-Provence .

Le Novo – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre

2022-12-31 – 2022-12-31

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

EUR 49 49 Le Novo vous propose une formule avec 3 tapas et 2 cocktails.



Sur un super thème cubanos décalé, et une formule festive et abordable. Le Novo a fait une sélection de tapas pour l’occasion et on met à contribution ses barmaids pour vous faire rêver d’une année 2023 meilleur que 2022, avec leurs cocktails fait sur demande.



// La carte de Tapas pour l’occasion //



● Tortilla à la truffe et au jambon serrano

● Magret de canard séché aux épices

● Boulettes de boeuf thaï

● Blinis de saumon fumé à la crème d’ail et herbes

● Toast de foie gras poêlé et mangue poivrée

● Quiche butternut lard et comté

● Pinchos de serrano, chèvre, ananas mariné aux herbes

● Verrine avocat et gambas snackées à la crème chorizo

● Accras maison de poissons frais.



Et plus encore…

Réservez votre soirée entre amis pour terminer l’année sur une note cubaine, joyeuse, musicale et gourmande ! Venez profiter de notre bar à tapas dans une ambiance latino jusqu’au bout de la nuit

