Marché de Noël Le Nouvion-en-Thiérache, 9 décembre 2023, Le Nouvion-en-Thiérache.

Le Nouvion-en-Thiérache,Aisne

Durant 2 jours, venez vivre la magie de Noël avec 75 exposants en salle et en chalet et de nombreuses animations..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 20:00:00. 0 .

Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France



For 2 days, come and experience the magic of Christmas with 75 exhibitors in halls and chalets, and a host of entertainment.

Durante 2 días, venga a vivir la magia de la Navidad con 75 expositores en pabellones y chalés y un sinfín de espectáculos.

Erleben Sie zwei Tage lang den Zauber der Weihnacht mit 75 Ausstellern in Hallen und Hütten und zahlreichen Animationen.

