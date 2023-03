Concert des amis de l’orgue du Nouvion : L’accord parfait : orgue et guitare classique Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache Catégories d’Évènement: Aisne

Le Nouvion-en-Thiérache

Concert des amis de l'orgue du Nouvion : L'accord parfait : orgue et guitare classique, 18 mars 2023, Le Nouvion-en-Thiérache

2023-03-18 – 2023-03-18 Le Nouvion-en-Thiérache

Aisne Le Nouvion-en-Thiérache . 6 6 6 C’est un duo à la pointe de l’originalité, mélangeant l’orgue, un orchestre à lui seul et la guitare que Hector BERLIOZ comparait à un petit orchestre. Richard LABALETTE et Jean-Sébastien PONCHEL ont eu l’idée d’associer les deux instruments dans un mariage inédit. De la musique baroque jusqu’au XXe siècle, ces deux artistes accomplis et friands de la scène, vous transportent, dans une atmosphère pleine de couleurs et de sensibilité, dans un programme contrasté et flamboyant qu’ils partagent avec une évidente complicité. En effet, diplômés de grands conservatoires et de concours internationaux, ils retracent les plus grandes œuvres du monde musical classique, en harmonisant les sonorités et l’expressivité dans toutes les époques. Concert d’orgue et guitare classique (inédit) amis.orgue.le.nouvion@gmail.com +33 6 75 96 93 26 Le Nouvion-en-Thiérache

Tarif 6

