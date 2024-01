ROMANE BOHRINGER LE NOUVEL ATRIUM St Avertin, 29 février 2024, St Avertin.

Une nuit durant, dans un couloir de maternité, une mère attend. Elle espère, désespère, espère de nouveau que son enfant née quelques heures auparavant parviendra à respirer seule. Derrière la vitre qui les sépare, la mère parle à sa fille, pour tenter comme elle peut de l’attirer vers le monde des vivants. Une nuit durant, dans ce couloir, une mère attend et vacille entre la rage et la supplique, en animal doutant de ses forces.De Sophie Maurer / mise en scène Panchika Velez / avec Romane Bohringer et Bruno Ralle / scénographie et lumières Lucas Jimenez / musique Baloo Productions / collaboration artistique Mia Koumpan / production Acte 2

Tarif : 28.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:30

LE NOUVEL ATRIUM 8-10 BOULEVARD PAUL DOUMER 37550 St Avertin 37