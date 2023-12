CONCERT DU NOUVEL AN – DELPHINE DORIOLA LE NOUVEL ATRIUM St Avertin Catégorie d’Évènement: ST AVERTIN CONCERT DU NOUVEL AN – DELPHINE DORIOLA LE NOUVEL ATRIUM St Avertin, 7 janvier 2024, St Avertin. Delphine Doriola, la grande soprano tourangelle sera au Nouvel Atrium pour un concert du NouvelAn conçu spécialement pour la ville de Saint-Avertin. Vous serez emportés par des airs d’opérettes, tantôt connus, tantôt inattendus mais tous irrésistibles car à la mode Offenbach !

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 17:00 Réservez votre billet ici LE NOUVEL ATRIUM 8-10 BOULEVARD PAUL DOUMER 37550 St Avertin Détails Catégorie d’Évènement: ST AVERTIN Autres Code postal 37550 Lieu LE NOUVEL ATRIUM Adresse 8-10 BOULEVARD PAUL DOUMER Ville St Avertin Departement 37 Lieu Ville LE NOUVEL ATRIUM St Avertin Latitude 47.368439 Longitude 0.7271 latitude longitude 47.368439;0.7271

