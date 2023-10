Pode Ser – C’est toi qu’on adore – Se faire la belle Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 21 mars 2024, Châtellerault.

Ce triptyque de formes courtes traduit par le corps nos désirs de rébellion comme nos pulsions de vie.

Exprimer la complexité d’être soi, de s’affirmer dans un monde déstabilisant, dépasser ses limites, Pode Ser (« peut-être » en portugais) traverse les doutes et les errements de l’individu face aux injonctions de la société. La danseuse tente d’endosser tous les rôles pour finalement accepter d’être elle-même.

Héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables,

les deux danseuses de C’est toi qu’on adore exultent un cri d’espoir, cette pulsion de vie qui nous tient debout.

Dans le solo Se faire la belle, Leïla Ka incarne un corps qui se révolte pour exprimer un increvable et indomptable désir de liberté. Chacune d’entre-elles traverse nos états intimes par différents langages chorégraphiques.

Grâce à ces trois courtes pièces, Leïla Ka s’est imposée sur la scène contemporaine. Entrée dans la danse par les portes du hip-hop, elle explore également la danse contemporaine et les formes théâtralisées. On a pu la découvrir, entre autres, comme interprète dans May B de Maguy Marin.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

