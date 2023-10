Rencontre avec Michel B. Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 17 mars 2024, Châtellerault.

Rencontre avec Michel B. Dimanche 17 mars 2024, 16h30 Le Nouveau Théâtre 5/6€

Avez-vous déjà rencontré un vrai méchant ? De ceux qu’on croise dans les faits divers et parfois au coin des bois, la nuit ? Vous êtes-vous déjà demandé si on naissait méchant ?

Le loup a bien du mal à survivre dans nos forêts. Les sorcières ont toutes ou presque été brûlées au Moyen Âge. Michel B., lui, sévit encore. Il sera l’invité exceptionnel de cette conférence hors norme où il se livrera sans filtre. Grâce à un dispositif de haute sécurité, nous pourrons l’approcher et partager ses aventures qui viennent justement de paraître dans un récit autobiographique intitulé Je suis différent et alors ?.

Par ce témoignage, nous tenterons de comprendre le parcours atypique de cette personnalité hors du commun, de saisir comment la société fabrique elle-même ses propres monstres.Ne soyez pas surpris si un frisson d’effroi parcourt votre nuque, si la tension devient de plus en plus palpable. Le Bob Théâtre, compagnie qui préfère les enfants avec des patates autour, partage ici le plaisir de se faire peur. Un spectacle à mourir de trouille !

